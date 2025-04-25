MASAK'tan "POS cihazıyla kara para aklama" iddiasına açıklama

MASAK, POS cihazları üzerinden kara para aklandığı iddialarını yalanladı.

POS cihazlarının kullanımının yakından takip edildiği ve gerekli mevzuat değişikliklerinin yapıldığı açıklandı.



Yapılan değişikliklerle, POS verilirken daha sıkı kimlik tespiti yapılması zorunluluğu getirildi.

Ödeme, kartın fiziken bulunduğu yerler veya güven damgası alan internet siteleri dışında yasaklandı.

Açıklamaya göre, yapılan denetimlerde son iki yılda toplam 23 kuruluşa 1 milyar 297 milyon TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da özellikle Kapalıçarşı ve çevresine yoğunlaşan denetimlerde,

yabancı kartların yoğun biçimde kullanıldığı cihazlar ve bunların temininine aracılık eden finansal kuruluşlar tespit edildi.

Söz konusu POS cihazlarının kapatılmasının sağlandığı, bilgilerin ilgili adli ve idari mercilerle paylaşıldığı da açıklandı.

2024 yılı sonrasında yapılan analizlerde, bu yönde kart kullanımının azaldığı bilgisi de verildi.

