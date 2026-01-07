MASAK'tan yeni karar. Bahis işlemleri sıkılaştı, şartlar sağlanana kadar hizmet verilmeyecek

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği 5'te değişiklik yapılmasına karar verdi ve artık sadece kimlik belgesi verilerek işlem yapılmasının önüne geçildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereği, böylece paranın kaynağı, paranın kime ait olduğu gibi konuların anonimliği ortadan kalkmış oldu.

Suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu tedbir almaya devam ediyor.

KREDİ KARTI UYGULAMASI KALKTI VE BANKA HESABINA PARA TRANSFERİ GERECEK

Şans ve bahis oyunu faaliyetlerini münhasıran elektronik ortamda gerçekleştiren yükümlüleri ilgilendiren düzenleme kapsamında, ilgili mevzuatlar uyarınca ticari faaliyetlerinin tamamını fiziki bir işyeri bulunmaksızın ve müşteri ile yüz yüze olmaksızın münhasıran elektronik ortamda gerçekleştiren sanal ortam bayilerince, Türkiye’de mukim bankayla, sunulan mal veya hizmete ilişkin tahsilat ve ödeme işlemlerinin elektronik ortam üzerinden gerçekleştirileceğine dair sözleşme yapılmış olması, müşterinin elektronik ortamda alınan başvurusunda, kimliğe ilişkin bilgilerin (Adı, soyadı, doğum tarihi, uyruğu, Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular için yabancı kimlik numarası) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanı kullanılarak sorgulanması yoluyla teyit edilmesi, iş ve meslek bilgisinin alınması, tüm tahsilat ve ödemelerin, kimlik bilgileri teyit edilerek kabul edilmiş müşterinin, kimlik bilgileri ile uyumlu bir banka hesabı vasıtasıyla yapılması, kimlik bilgilerinin müşteri kabul edilmeden önce doğrulanması amacıyla, kabul edilecek müşterinin kimlik bilgileri ile uyumlu bir banka hesabından, yükümlü tarafından bu amaçla oluşturulmuş bir doğrulama hesabına para transferi yapılması zorunlu oldu. Bu transfer işlemi gerçekleştirilinceye kadar müşteri kabulü yapılmayacak ve hiçbir hizmet verilmeyecek. Bu uygulama 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

YENİ ZORUNLULUKLAR GELDİ

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara ilişkin işlemlerle ilgili olarak yeni madde tebliğe eklendi.

Zorunlu ödemelerin yapılması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine açılan banka hesaplarında kimlik tespitinde değişiklikler yapıldı.

Buna göre, kimlik tespitine ilişkin olarak, ilgili mevzuat uyarınca hak sahiplerine yapılması zorunlu ödemelerin gerçekleştirilmesini teminen, kamu kurum ve kuruluşlarının yazılı talebi üzerine açılan banka hesaplarında, en geç hak sahibine yapılacak ödeme işleminden önce Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca kimlik tespitinin yapılması kaydıyla;

- Gerçek kişiler için adı, soyadı, doğum tarihi, uyruğu, Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular için yabancı kimlik numarası bilgisinin alınması,

- Tüzel kişiler için unvan, ticaret sicil numarası, vergi kimlik numarası bilgisinin alınması,

- Kimliğe ilişkin bilgilerin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanı kullanılarak sorgulanması yoluyla teyit edilmesi koşuluyla, müşterinin kimlik bilgilerinin teyidi ile imza örneği alınması zorunluluğu kalktı.

Bu madde kapsamında açılacak hesaplarda Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca kimlik tespiti yapılıncaya kadar hesabın kullanılmasına izin verilmeyecek.

EMEKLİLİK SÖZLEŞMELERİ, HAYAT SİGORTALARINDA KOLAYLIK

Emeklilik sözleşmeleri, emeklilik planları ve hayat sigortası sözleşmelerine ilişkin işlemlere dair, MASAK "Sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından, sigorta ettiren veya sigortalı dışında, üçüncü kişilere yapılacak hasar ve tazminat ödemelerinde, kimliğe ilişkin bilgilerin (adı, soyadı, doğum tarihi, uyruğu, Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular için yabancı kimlik numarası) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanı kullanılarak sorgulanması yoluyla teyit edilmesi ve ödemelerin üçüncü kişinin kimlik bilgileri ile uyumlu bir banka hesabı vasıtasıyla yapılması koşuluyla, kimlik bilgilerinin teyidi ile imza örneği alınması zorunlu değildir.” detayına yer verdi.