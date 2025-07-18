Rekabet Kurumu, küresel çapta kartlı ödeme sistemleri pazarında faaliyet gösteren Mastercard ve Visa hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.



Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki ödeme kuruluşlarının yurt dışında iş yerlerine kullandırılmasına izin vermediği iddia edildi.



Soruşturma, Mastercard ve Visa'nın kartlı ödeme ve POS altyapısını yurt dışında yerleşik iş yerlerine kullandırmasını engelleyip engellemediğini ve alternatif ödeme çözümlerinin dışlanıp dışlanmadığını da araştıracak.

