Mavi dolar ve beyaz dolar nedir, farkları nelerdir?

Yurt dışında basılan sahte dolarların Türkiye'de piyasaya sürülmesi piyasaları karıştırdı. Kapalıçarşı'da ve birçok şehirde döviz büroları banknotlarla ilgili iş yerlerine uyarı broşürleri astı.Pek çok banka ve döviz bürosu 50 ve 100 dolarlık banknotları kabul etmese de gerçeğinden makinelerin bile ayırt edemediği sahte dolarlar piyasada dönmeye devam ediyor. Yaşanan sahte dolar krizi nedeniyle bürolar sadece "mavi dolar" kabul ediyor.