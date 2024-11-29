Mavi dolar ve beyaz dolar nedir, farkları nelerdir?
Son aylarda gündeme gelen sahte dolar dolaşımı tedirginliğe neden oldu. 50 ve 100 dolarda yaşanan sahtecilik, yazılımı güncellenmeyen para sayma makinesine sahip bazı bankalarda ve İstanbul Kapalıçarşı’da döviz trafiğini durdurdu. Son günlerde döviz bürolarına giden vatandaşlar büroların sadece "mavi dolar" kabul ettiğini belirtiyor. Peki, mavi ve beyaz dolar nedir, aralarındaki farklar neler?
Yurt dışında basılan sahte dolarların Türkiye'de piyasaya sürülmesi piyasaları karıştırdı. Kapalıçarşı'da ve birçok şehirde döviz büroları banknotlarla ilgili iş yerlerine uyarı broşürleri astı.Pek çok banka ve döviz bürosu 50 ve 100 dolarlık banknotları kabul etmese de gerçeğinden makinelerin bile ayırt edemediği sahte dolarlar piyasada dönmeye devam ediyor. Yaşanan sahte dolar krizi nedeniyle bürolar sadece "mavi dolar" kabul ediyor.
Mavi Dolar
Resmi ve kayıtlı döviz işlemlerini ifade eder.
Bankalar veya döviz büroları üzerinden yapılan yasal işlemleri temsil eder.
Devlet kontrolünde olduğu için genellikle daha düşük kurdan satılır.
Beyaz Dolar
Kayıt dışı piyasada yapılan gayriresmi döviz işlemlerini ifade eder.
Daha yüksek kurdan alınıp satılır.
Bu terimler, özellikle ekonomik kriz dönemlerinde veya dövize erişimin kısıtlandığı zamanlarda daha sık kullanılır.
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