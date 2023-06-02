Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı

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Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı.

İhracat mayısta yüzde 14.4 artışla 21,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Bu, tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracat değeridir." açıklaması yaptı.

Muş, ihracatın büyümenin itici gücü olmaya devam edeceğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, mayısta ithalat yüzde 34,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı mayısta yüzde 18,8 artışla 12,6 milyar dolar oldu.

ENERJİ İTHALATI YÜZDE 23,6 AZALDI

Mayıs ayında toplam enerji ithalatı yüzde 23,6 azalarak 5,3 milyar dolara geriledi.

Bakanlık, deprem felaketi sonrası ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığını kaydetti.



Mayısta altın ithalatı 3 milyar dolar, motorlu kara taşıtları ithalatı 2,9 milyar dolar, makine ithalatı ise 6,4 milyar dolar oldu.