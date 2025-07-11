Mayıs'ta ihracat arttı, ithalhat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.



Buna göre, ihracat birim değer endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 yükseldi.



Endeks, Mayıs 2024'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,8, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,2 artarken, yakıtlarda yüzde 16,3 azaldı.



İhracat miktar endeksi, bu dönemde yüzde 0,5 azaldı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,9, yakıtlarda yüzde 8,9 gerilerken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,7 yükseliş kaydetti.



İthalat birim değer endeksi mayısta geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 0,3 azaldı. Endeks yıllık bazda gıda, içecek ve tütünde yüzde 18,9 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,1, yakıtlarda yüzde 14,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,1 azaldı.



İthalat miktar endeksi, söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 2,9 arttı. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,2, yakıtlarda yüzde 3,7 azalırken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 artış gösterdi.



MEVSİM VE TAKİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLERİ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi, nisanda 143,7 iken, mayısta yüzde 12,6 artışla 161,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi geçen yıl mayısta 158,6 iken, bu yıl yüzde 3,6 yükselerek 164,3 oldu.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi nisanda 138 iken, yüzde 6,6 azalışla mayısta 128,8 olarak belirlendi. İthalat miktar endeksi Mayıs 2024'te 122,5 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 9,5 artarak 134,1 olarak kayıtlara geçti.



İhracat birim değer endeksinin, ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Mayıs 2024'de 86,2 olan dış ticaret haddi, 2,9 puan artarak 89,1 olarak hesaplandı.