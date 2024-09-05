Maymun çiçeği virüsünün borsaya olumlu etkisi

Maymun çiçeği virüsünün (Mpox) Afrika ve diğer bölgelerde daha fazla yayılma potansiyeli, dünya çapında endişeye neden olurken, şirketlerin hisseleri de bu durumdan etkilendi.



Virüs nedeniyle 13 Afrika Birliği (AfB) üyesi ülkede toplam 22 binden fazla kişi hayatını kaybederken, hastalık Filipinler, Tayvan, Tayland, İsveç, Avustralya ve Pakistan'da da görüldü.



DSÖ'nün, maymun çiçeği virüsünün "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu" açıklamasıyla geçen ay borsalarda ilaç, tıbbi teknoloji ve biyofarmasötik şirketleri kazandırırken, hava yolu şirketleri kaybettirdi.



Analistler, virüsün Covid-19 gibi küresel çapta yayılabileceğine yönelik öngörülerin, seyahat, turizm, taşımacılık gibi alanları olumsuz etkileyebileceği endişelerini artırmasıyla hava yolu şirketlerinin hisselerinin geçen ay genel anlamda düşüş kaydettiğini söyledi.



İKİ JİSSE DİKKAT ÇEKTİ



Geçen ay Japon tıbbi malzeme şirketi Japon Precision System Science'ın hisseleri yüzde 67,1, Danimarkalı şirket Bavarian Nordic'in hisseleri de yüzde 43,4 değer kazandı.



Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun internet sitesinde de Bavarian Nordic'in ürettiği "MVA-BN" veya "Modifiye Aşı Ankara-Bavarian Nordic", AB ve İngiltere'de onaylı tek maymun çiçeği aşısı olduğu ifade ediliyor.



Aşının, ABD ve İsviçre'de JYNNEOS, Kanada'da IMVAMUNE ismiyle pazarlandığı belirtiliyor. Aşı, 18 yaş ve üstü kişiler için kullanılabiliyor.



Borsalarda, İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline yüzde 9,6, merkezi İsviçre'de bulunan ilaç üreticisi Novartis yüzde 8,4, Fransa merkezli ilaç şirketi Sanofi yüzde 7,3, ABD merkezli ilaç ve tıbbi teknoloji şirketi Johnson & Johnson yüzde 5,1, ABD merkezli Merck & Co yüzde 4,7, Çin merkezli Shanghai ZJ Bio-Tech Co yüzde 4,5, ABD merkezli biyofarmasötik şirketi Gilead Sciences yüzde 3,9, Almanya merkezli Bayer yüzde 1,3, İsviçre merkezli Roche yüzde 0,5 kazandırdı.



Yatırımcısına, Çinli Sinopharm Group yüzde 1, ABD merkezli ilaç şirketleri Pfizer yüzde 5, Emergent Biosolutions da yüzde 34,6 kaybettirdi.



HAVAYOLU ŞİRKETİNİN HİSSELERİNDE YÜZDE 3,5 DÜŞÜŞ



Küresel hava yolu şirketlerinin ağustos ayı hisse performanslarına bakıldığında ise yatırımcısına Çinli China Southern Airlines yüzde 3,7, Kanadalı Air Canada yüzde 3, ABD'li United Airlines yüzde 3, Güney Koreli Jeju Air yüzde 1,2, ABD merkezli Delta Airlines yüzde 1,2, Japon Japan Airlines yüzde 0,3, diğer ABD'li şirket American Airlines yüzde 0,2 kaybettirdi.



Fransız Air France'ın hisselerinde ise yatay bir seyir görüldü.



Öte yandan Alman Lufthansanın hisseleri yüzde 1,6, Avustralyalı Qantas'ın hisseleri yüzde 3,9, ABD'li Southwest Airlinesın hisseleri yüzde 7,3 arttı.