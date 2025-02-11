Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Çiftçilere destek ödemesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 164 milyon 322 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını ifade etti. Hububat desteği, Lisanslı depoculuk desteği, Kırsal kalkınma yatırımları desteği olmak üzere 2 milyar 164 milyon 322 bin TL tarımsal destekleme ödemesi hesaplara yatırıldı.



MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçtiğimiz günlerde tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Yumaklı yaptığı açıklamada; “Üretime değer veriyor, çiftçimizi destekliyoruz. 2 milyar 164 milyon 322 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.



Mazot gübre desteği olarak da bilinen temel destek ödemeleri ise henüz yatmadı. Şu an için ödeme tarihi belli değil.

