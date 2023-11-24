MB Başkanı Erkan: Deprem bölgesinde 116 firmaya 2,7 milyar TL kredi kullandırıldı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı havaalanında Adıyaman Valisi Osman Vural, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu ve yerel yöneticiler karşıladı.

Hafize Gaye Erkan ilk olarak Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokuluda düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programına katıldı. Erkan daha sonra konteyner kentlerde incelemede bulundu. Adıyaman Valiliğini de ziyaret eden Erkan, burada kente ilişkin Vali Varol'dan bilgiler aldı. Erkan, son olarak Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'na düzenlenen istişare toplantısına katıldı.



Toplantıda konuşan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, depremin yaralarının sarılması için Merkez Bankası olarak gerekli desteği vermeye çalıştıklarını belirterek, "Bu amaçla deprem bölgesindeki firmaların bankamız kaynaklı kullandığı kredilere yönelik vade uzatım imkanı tanıdık ve faiz uygulanmaması gerektiğini söyledik. Burada 116 farklı firmaya toplamda 2,7 milyar lira tutarında kredi kullandırıldı" dedi.