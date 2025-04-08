MB Başkanı Fatih Karahan: Enflasyonda düşüş sürecek

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonda düşüş sürecinin devam ettiğini söyledi. Karahan, İstanbul'da çelik sektörünün düzenlediği konferansa katıldı. Burada yaptığı sunumda, güncel ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.



Maliyet artışlarının yavaşladığını belirten Karahan, enflasyon beklentilerinin gerileme eğiliminde olduğunu dile getirdi.Karahan, "Enflasyonda gerileme sürüyor. Mal enflasyonundan sonra hizmet enflasyonundaki düşüş de belirginleşiyor. Yurt içi talep ılımlı seyretmekle birlikte bir miktar dirençli." değerlendirmesinde bulundu.



Karahan, son dönemde finansal piyasalarda oynaklığın arttığını ifade etti. Sunumda, 18 Mart'ta 36 lira 68 kuruş olan dolar kurunun 38 liraya çıktığı paylaşıldı. Kredi risk priminin aynı tarihte 256 puandan 363 puana yükseldiği dile getirildi. Bu gelişmelere karşı bir dizi önlem alındığı hatırlatıldı.



İhracattaki gelişmelere de değinen MB Başkanı, "Üretim göstergeleri iktisadi faaliyette toparlanmaya işaret etmekte. Zayıf dış talebe rağmen ihracatta pazar payı artıyor." dedi.



Merkez Bankası Başkanı, cari işlemler açığının ise tarihsel olarak düşük seviyelerde olduğunu bildirdi.

