MB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda, para politikasına ve enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Sıkı para politikalarının sonuçlarını kademeli olarak almaya devam ettiklerini belirten Karahan, “Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası sürdürülecek. Dezenflasyonun yavaşlamasında gıda ve hizmet sektörü öne çıktı.” ifadelerini kullandı.



Karahan, yurt içi talebin yavaşlama seyrini sürdürdüğünü, talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde seyretmeye devam ettiğini söyledi.



Enflasyona ilişkin değerlendirmesinde ise Karahan, beklentilerin iyileşmesine rağmen halen tahminlerin üzerinde seyrettiğini ve bu durumun dezenflasyon süreci açısından risk oluşturduğunu dile getirdi.



Fatih Karahan, “Ara hedeflerimizi rapor dönemleri arasında olağanüstü gelişmeler olmadığı sürece değiştirmeyeceğimizi kamuoyu ile paylaştık. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde ayrışması durumunda ise para politikası duruşumuzu sıkılaştıracağız.” diye konuştu.

"BİRÇOK ÜLKEDE BÜYÜME TAHMİNLERİ YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLENDİ"



Küresel ticaret politikalarındaki belirsizliklerin bir miktar azaldığını dile getiren Karahan, "Birçok ülkede büyüme tahminleri, mayıs ayındaki dip seviyelerine kıyasla takip eden dönemde yukarı yönlü güncellendi. Bu toparlanmaya karşın, eylül ayı itibarıyla küresel büyüme görünümü ocak ayına göre kısmen zayıf kalmaya devam ediyor. Dış talep göstergesi de ocak ayındaki düzeyinin gerisinde" dedi.

Enerji fiyatlarında jeopolitik gelişmelere bağlı olarak dalgalanmanın olduğunu ifade eden Karahan, zayıf talep şartları ve üretim artışlarının enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketleri sınırladığını belirtti.



İşsizlik oranının geçmiş dönem ortalamalarının oldukça altında seyrettiğini dile getiren Karahan, işgücü piyasasına bakıldığında ikinci çeyrekte bir miktar artan manşet işsizlik oranının üçüncü çeyrekte gerilediğini gördüklerini söyledi.



"TÜKETİCİ ENFLASYONU YÜZDE 33,3'E GERİLEDİ"



Eylül ayında yıllık tüketici enflasyonunda bir yükseliş gördüklerinin altını çizen Karahan, "Bu seyirde, gıda ile hizmet fiyat gelişmeleri öne çıktı. Nitekim aylık hizmet enflasyonu okula dönüş etkisi öncülüğünde yükselirken, gıda fiyatları üzerinde arz yönlü unsurların etkisini hissettik. Tüketici enflasyonu yüzde 33,3'e gerileyerek 4,6 puanlık bir düşüş kaydetti. Bunun yanı sıra, hizmet enflasyonu son beş aylık dönemde önemli bir düşüş gösterse de bu grupta yıllık enflasyon halen yüksek seyrediyor" değerlendirmesinde bulundu.



Kira enflasyonu hakkında konuşan Karahan, "Mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler, aylık kira enflasyonunda bir süredir yüzde 4 civarında yatay bir seyre işaret ediyordu. Son iki ayda bu eğilimin, yerini daha düşük oranlı artışlara bıraktığını görüyoruz." dedi.

"BRÜT REZERVLER 183 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ"



Gelişmekte olan ülkelerle birlikte Türkiye'ye yönelik sermaye girişlerinin olumlu seyrettiğini belirten Karahan, "Yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirasına olan güveninin artması rezervlerimize de olumlu yansımaya devam ediyor. Brüt rezervler son dönemde belirgin bir artış göstererek 26 Eylül 2025 tarihinde 183 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezerv ise 57 milyar dolar düzeyine yükseldi. Sonuç olarak, 22 Mart 2024 ile 26 Eylül 2025 tarihleri arasında, brüt rezervler 59 milyar dolar artış gösterirken, swap hariç net döviz pozisyonumuz 122 milyar dolar iyileşti." diye konuştu.