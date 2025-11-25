MB Başkanı ne açıklayacak? Herkes yarın saat 21:00'e odaklandı
25.11.2025 13:10
Anadolu Ajansı
Reuters
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, para politikası ve makroekonomik görünüme ilişkin canlı yayın yapacak.
TCMB Başkanı Fatih Karahan, yarın akşam saat 21:00'de "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" konulu bir canlı yayın programı gerçekleştirecek.
TCMB'den yapılan açıklamada canlı yayın programının TCMB internet sitesinden ve TCMB resmi X, YouTube ve Instagram hesaplarından yayımlanacağı belirtildi.