MB Başkanı ne açıklayacak? Herkes yarın saat 21:00'e odaklandı

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yarın akşam saat 21:00'de "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" konulu bir canlı yayın programı gerçekleştirecek.

TCMB'den yapılan açıklamada canlı yayın programının TCMB internet sitesinden ve TCMB resmi X, YouTube ve Instagram hesaplarından yayımlanacağı belirtildi.