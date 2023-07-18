MB'nin faiz kararı öncesi piyasalar hareketlendi: Dolar ve gram altın rekor kırdı

Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.



Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak faiz kararı öncesi piyasalarda hareketlilik yaşandı. Döviz kurları yüzde 2'den fazla yükseldi.



Dolar 27 lirayı test ederken, euro 30 liranın üzerine çıktı.



Kurlarda seçimin ardından başlayan artış yüzde 35'i buldu.



Fon yöneticisi Gökhan Uskuay, "Doların adil bir değeri yok, dolar dünyada değerleniyor. TL'nin adil değeri var onu belirleyen ise faiz. Merkez Bankası'nın toplantısı perşembe gerçekleşecek, faiz beklentisi 18,75'te sınırlı. Faizin adil değeri belirlenmediği sürece kur yukarı gitmeye devam edecek. Kur kendi dengesini arıyor. Yapılan zamlar da enflasyonist beklentileri artırdı.." yorumunda bulundu.



Dövizdeki yükseliş gram altına da yansıyor.



Gram altın bin 700 liranın üzerini görerek rekor kırdı.



Tam altın da 11 bin liranın üzerine yükseldi.



Altın, bu yıl yüzde 55 değer kazandı.



Uskuay, "Altının 1200 TL'den 1700'lerin üzerine çıkmış olması ons altının Fed'in faiz artırımlarını durduracağı beklentileri ile 2 bin dolara yükselmesiyle destek buldu. Altının yurtdışı desteği ve dolar/TL'de yaşanan artış da bir araya gelince dolardan da daha iyi fırsat sundu." değerlendirmesinde bulundu.



BORSA İSTANBUL'DA SERT DÜŞÜŞ



Borsa İstanbul 100 endeksi, gün içi zirve seviyesini 6662 puana yükseltirken; akşam saatlerine doğru sert düşüşe yöneldi. Endeks gelen satışlarla, psikolojik seviye olan 6500 puanın altına sarktı ve 6362 puana kadar geri çekildi. BIST 100 endeksi, kapanışta yüzde 3,57 oranında düşüşle 6365 puanda işlem gördü.



Bankacılık endeksindeki düşüş dikkat çekerken, gün içi kayıplar yüzde 6'yı aştı. Endeks, gün sonunda yüzde 6,32 düşüşle 5612 puanda bulundu.



Aralarında Akbank, Enerjisa, Zolu Enerji, Kontrolmatik'in olduğu çok sayıda hissede devre kesiciler uygulamaya girdi.