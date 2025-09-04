McDonald's'dan radikal karar... Restoran grubundan çıkıyor

McDonald's, restoran sektörü adına lobi faaliyeti yürüten ticaret grubundan çekildi. Bunun bir nedeni de çalışanların nasıl tazmin edileceğine ilişkin yaşanan anlaşmazlık oldu.



Stifel Financial Corp. analisti Chris O'Cull, dün müşterilerine gönderdiği notta, yöneticilerin yakın zamanda yapılan bir toplantıda Wall Street analistlerine bu hamleyi ilettiğini söyledi.



McDonald's, diğer işletmelerin bahşişleri yasa gereği zorunlu asgari ücrete dahil etmelerine olanak tanıyan bahşişli ücret sistemine karşı çıkıyor. Bahşişler çalışanların asgari ücrete ulaşması için yeterli olmazsa, işverenlerin aradaki farkı ödemesi gerekiyor. Ulusal Restoranlar Birliği bu modeli destekliyor. McDonald's yorum yapmayı reddetti. Derneğe yorum için hemen ulaşılamadı.



McDonald's İcra Kurulu Başkanı Chris Kempczinski CNBC'ye verdiği röportajda, "Eşit olmayan bir rekabet ortamı var. Bahşiş veren veya bahşişin işin bir parçası olduğu bir restoransanız, esasen müşteriden emeğinizin karşılığını almasını beklersiniz. Herkesin aynı asgari ücreti ödemesi gerekir." diye ekledi.



DERNEK DE DARBE ALDI



Ülkenin satış bakımından en büyük restoranının kapanması, ulusal, eyalet ve yerel düzeyde sektörün en büyük lobi grubu olan derneğe büyük bir darbe vurdu.



Ticaret örgütü, sektöre fayda sağladığı düşünülen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın harcama tasarısına dahil edilen vergi hükümlerinin kilit savunucularından biriydi. Ayrıca, McDonald's gibi zincirleri, ABD'deki Golden Arches şubelerinin çoğunu işleten üçüncü taraf işletmeciler olan franchise sahiplerinin iş gücü ihlallerinden sorumlu tutulma riskini artırabilecek bir kurala karşı da mücadele etti.



Bahşişli ücret sistemi, Trump'ın harcama tasarısının bahşişleri vergiden muaf tutması ve bazı sınırlamalar getirmesiyle son zamanlarda ivme kazandı. Trump bu konuda seçim kampanyası sırasında seçmenlere verdiği bir sözü vermişti.



Kempczinski, yakın zamanda bahşiş vergisi alınmaması olarak bilinen bu düzenlemeyi desteklediğini, ancak zincirin bundan faydalanamayacağını, çünkü çalışanlarının bahşiş kabul etmediğini söyledi. Bu durum fast food markaları arasında yaygın bir uygulama.



Kempczinski, McDonald's'ın federal asgari ücret konusunda yönetimle görüştüğünü söyledi. Dernek, bahşiş alan çalışanların genellikle asgari ücretten çok daha fazla kazandığını belirtti.