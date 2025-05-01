McDonald's'ın anavatanındaki satışlarında sert düşüş

McDonald’s çeyreksel bazdaki bilançosunu açıkladı. ABD’deki aynı mağaza satışları üst üste ikinci çeyrekte düştü ve Covid salgınının başlangıcından bu yana en büyük yerel düşüşü kaydetti.



Şirket hisselerinin piyasa öncesi işlem hacmi yaklaşık yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti.



LSEG analistleri arasında yapılan ankete göre şirketin bildirdiği rakamlar , Wall Street’in beklentileriyle karşılaştırıldığında şöyle:



Hisse başına kazanç: 2,66 dolar beklentiye kıyasla 2,67 dolar düzeltildi.

Gelir: 5,96 milyar dolar, beklenen 6,09 milyar dolar.



Hızlı yiyecek devi, birinci çeyrekte 1,87 milyar dolar veya hisse başına 2,60 dolarlık net gelir bildirdi. Bir önceki yıl aynı dönemde bu rakam 1,93 milyar dolar veya hisse başına 2,66 dolardı.



Yeniden yapılandırma giderleri ve diğer kalemler hariç tutulduğunda McDonald’s hisse başına 2,67 dolar kazandı.



NET SATIŞLAR AZALDI



Net satışlar yüzde 3 düşerek 5,96 milyar dolara geriledi. Şirketin aynı mağaza satışları, geçen yılki Artık Gün ve ABD’deki beklenenden zayıf performans nedeniyle çeyrekte yüzde 1 düştü



McDonald’s’ın ABD’deki aynı mağaza satışları, zincirin kötü hava koşulları ve daha temkinli bir tüketiciyle karşı karşıya kalmasıyla yüzde 3,6 düştü. Bu düşüş, eyaletlerin Covid’in yayılmasını yavaşlatmak için karantinalar uyguladığı 2020′nin ikinci çeyreğindeki yüzde 8,7′lik düşüşten bu yana McDonald’s’ın iç pazarındaki en kötü düşüş.



StreetAccount tarafından ankete katılan analistler, şirketin birinci çeyrekte yurt içi mağaza içi satışlarında yüzde 1,7′lik bir düşüş bildirmesini bekliyordu.



Şirket, bugün yayınladığı basın bülteninde zorlu tüketici ortamına değinmedi.



Şubat ayında CFO Ian Borden, yılın ABD’de zayıf bir başlangıç ​​yapması nedeniyle, McDonald’s’ın aynı mağazadaki satışlarının ilk çeyrekte en düşük seviyede olmasını beklediğini söylemişti.



McDonald’s ise bu yıl müşterileri restoranlarına geri çekmek için uygun fiyatlı yemeklere ve atıştırmalık dürümlerin geri dönüşü gibi ilgi çekici menü öğelerine yönelmeyi planladığını duyurdu.



ABD dışında, McDonald’s, Avustralya ve Fransa’yı da içeren uluslararası faaliyet gösterdiği pazarlarda aynı mağaza satışlarında yüzde 1 düşüş gördü. Segment, McDonald’s’ın en büyük uluslararası pazarlarını içeriyor ve gelirinin yaklaşık yarısını oluşturuyor. Analistler, çeyrekte segmentteki aynı mağaza satışlarının sabit olacağını öngörmüştü.



Şirketin uluslararası gelişimsel lisanslı pazarlar bölümü, analistlerin yüzde 3,2′lik tahminlerini dar bir şekilde aşarak yüzde 3,5′lik aynı mağaza satış büyümesi bildirdi. Bu segment Japonya, Çin ve Brezilya’yı içeriyor.