McDonald's'tan işe alım hamlesi... Genç, kadın ve emekliler dikkat

McDonald's Türkiye yeni işe alım kampanyasıyla ülke genelinde 2 bin kişiye istihdam sağlamaya hazırlanıyor. Restoranlarında iş fırsatı sunan şirket, her yaştan insanın iş gücüne katılımını desteklemeyi hedefliyor.



Konuya ilişkin açıklama yapan McDonald's Türkiye CEO'su Mwaffak Kanjee, "Büyüme planlarımız kapsamında 8 bini aşan çalışan sayımızı daha da artırmak amacıyla başlattığımız istihdam seferberliğinde bu yaz, gençler, kadınlar ve emekliler öncelikli olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında işe alım yapacağız" dedi.



66 BİN KİŞİNİN HAYATINA DOKUNUYOR



Konuya ilişkin açıklamasında McDonald's Türkiye'nin 8 bini aşkın çalışanıyla yılda yaklaşık 100 milyon müşteriye hizmet verdiğini kaydeden McDonald's Türkiye CEO'su Mwaffak Kanjee, "Sektör ortalamasının üzerinde bir istihdam etkisine sahibiz. Tedarik zincirimiz, ücret harcamaları ve hane halkı büyüklükleri de eklendiğinde, McDonald's Türkiye olarak 66 bin kişinin yaşamına dokunuyoruz. Başlattığımız istihdam seferberliğinde ülkemizin dört bir yanında her yaştan insanımıza iş fırsatı sunacağız" dedi.

