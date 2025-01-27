Meclis'te gündem yoğun: En düşük emekli maaşı görüşülecek

Meclis'te yeni haftada gündem yoğun.



Haftalık çalışmasına 28 Ocak Salı günü başlayacak Meclis Genel Kurulu, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili Meclis Araştırması açılması için sunulan önergeleri ele alacak.



Önergelerin kabul edilmesi durumunda, bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak.



Komisyon, Kartalkaya'daki yangını ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için alınması gereken önlemleri araştıracak.



ADALET AKADEMİSİ KANUN TEKLİFİ



Genel Kurul'da daha sonra ilk 10 maddesi kabul edilen Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek..



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI



Ayrıca Genel Kurul, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren Kanun Teklifi'nin görüşmelerine de başlayacak.



Teklife göre, en düşük emekli aylığı, Ocak 2025 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilecek.



Teklifle ayrıca, İşverene sağlanan asgari ücret desteği de bin liraya yükselecek.



GRUP TOPLANTILARI



Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.



Salı günü ise, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partilerinin grup toplantılarında konuşacak.

