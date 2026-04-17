Mediamarkt’a kartel cezası: 330 milyon TL

Küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret AŞ aracılığıyla Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ, Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ ve Media Markt Turkey Tic. Ltd. Şti. (MEDIAMARKT) arasında dolaylı bilgi değişimi gerçekleştirilmesi yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Rekabet Kurulu 'nun 20.02.2025 tarih ve 25-07/177-M(2) sayılı kararı ile yürütülen soruşturma kapsamında MEDIAMARKT’ın topla-dağıt karteli niteliği sergileyen bir anlaşma ve/veya uyumlu eyleme taraf olmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4'üncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle Kurulun 02.04.2026 tarih ve 26-11/343-130 sayılı kararıyla 330 milyon 322 bin 816 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.