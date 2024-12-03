Mehmet Şimşek: BAE, en büyük 5'inci ticaret ortağımız oldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 53'üncü Milli Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.



Resepsiyona BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri’nin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank katıldı.



Büyükelçi Said Sani ez-Zahiri, Türkiye ve BAE arasındaki ilişkilerin dikkat çekici bir şekilde geliştiğini belirtti. Ülkesinin Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) hedeflerinin gerçekleştirilmesini desteklemek için çalıştığını söyledi. Önümüzdeki yıllarda petrol dışı ticaret hacmini yıllık 40 milyar ABD dolarına çıkarma hedeflerinin olduğunu ifade etti.



BAE-Türkiye arasında 2023 yılında petrol dışı ticaret hacminin 20 milyar ABD dolara çıkarak, yüzde 103,7 oranında bir artış sağladığını belirten büyükelçi, bunun Türkiye'yi BAE'nin en hızlı büyüyen ticaret ortağı haline getirdiğini, Türkiye'nin BAE'nin dünya çapındaki en büyük altıncı ticaret ortağı olmasını ve ülkenin toplam dış ticaret hacminin yüzde 5,1'inden fazlasını oluşturmasını sağladığını kaydetti.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmek Şimşek ise, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasındaki arasındaki siyasi ilişkiler mükemmel olduğunu belirtti. "Tarihi bir rekor kırdık. Birleşik Arap Emirlikleri en büyük 5'inci ticaret ortağımız oldu." ifadelerini kullanan Şimşek, artışı sürdürebilir kılmak istediklerini belirtti.



Şimşek şunları ifade etti;



"Avrupa'yla gümrük birliği dahil 54 ülkeyle serbest ticaret anlaşmaları sayesinde 30 trilyon dolarlık geniş bir coğrafyayla entegreyiz. Bu sayede küresel ticaretteki korumacı eğilimlere karşı daha dayanıklı bir yapı gösteriyoruz. Serbest ticaret anlaşmalarımızın olmadığı yakın ve dost coğrafyalarla da güçlü ilişkiler sahibiz.



Bölgesel entegrasyonu birlikte gerçekleştirmek için çok önemli bir fırsatımız var. Bu fırsatı da en iyi şekilde değerlendireceğimize inanıyoruz. Ayrıca yenilenebilir enerji, savunma sanayi, yapay zeka, turizm ve gıda sektörlerinde büyük fırsatlar söz konu. Üçüncü ülkelerle birlikte çalışmak için de güçlü bir diyaloğumuz var. Orta ve uzun vadeli bir vizyonla iş birliği içerisinde çalışarak önemli başarı hikayeleri yazabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.