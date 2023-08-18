"Mehmet Şimşek istifa etmek istedi" iddiasına açıklama

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğine yönelik iddialarla ilgili açıklama yapıldı.



İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi” iddiası doğru değildir.



Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."