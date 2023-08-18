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"Mehmet Şimşek istifa etmek istedi" iddiasına açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğine yönelik iddianın asılsız olduğunu açıkladı.

"Mehmet Şimşek istifa etmek istedi" iddiasına açıklama

Son dakika haberi! 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğine yönelik iddialarla ilgili açıklama yapıldı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi” iddiası doğru değildir.

Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."

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