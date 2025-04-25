Mehmet Şimşek: KKM'de kesintisiz düşüş sürüyor

Mehmet Şimşek KKM'yle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Mehmet Şimşek KKM'nin toplam mevduat içindeki payının 23 puan düştüğünü belirterek şunları köydetti:



"Makro finansal istikrarı güçlendiren politikalarımız sayesinde KKM’den çıkış kesintisiz sürüyor. 2023 yılı Ağustos ayına göre stok 2,7 trilyon TL azalarak 707 milyar TL’ye geriledi.

KKM’nin toplam mevduat içindeki payı 23 puan düşerek yüzde 3,3 oldu."



Mehmet Şimşek paylaşımında aşağıdaki grafiği de yayımladı.