Mehmet Şimşek: Rezerv artışı cesaret verici

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri son açıklanan verilere göre 108 milyar 587 milyon dolara ulaştı.

Rezervlere ilişkin bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımızın önemli bir hedefi de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamaktır." dedi.

26 Mayıs’ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervlerinin, 30 Haziran’da 108.6 milyar dolar seviyesine çıktığını hatırlatan Şimşek, "Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir." ifadelerini kullandı.

DIŞ KAYNAK SAĞLANACAK

Rasyonel politikalarla rezerv artışına katkı sağlayacaklarını belirten Şimşek, şunları kaydetti: Ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir.

Bakan Şimşek, iyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceklerini de belirtti.