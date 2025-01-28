Mehmet Şimşek: Vatandaşımızın alım gücünü artıracağız

Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankasının yayımladığı ocak ayına ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

"İYİLEŞME DEVAM EDİYOR"



Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiğine işaret eden Şimşek, "Ocakta piyasanın 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 25,4 seviyesinde. Mayıs 2024'e göre 12 ay sonrası beklenti, hane halkında 17 puan ve reel sektörde 12 puan iyileşti." ifadelerine yer verdi.

"ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAĞIZ"

Şimşek, beklentilerin, halen enflasyon görünümüne göre yüksek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir, beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz. Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu kalıcı olarak düşürerek vatandaşlarımızın alım gücünü artıracağız."

