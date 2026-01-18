Mehmet Şimşek'in New York ve Londra'da 800'ü aşkın yatırımcıyla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yatırım turunu tamamladı. Şimşek, Londra'nın ardından New York'ta gerçekleştirdiği temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü.

Şimşek'in perşembe ve cuma düzenlenen New York programı kapsamında 15 toplantı yapıldı. Şimşek dünyanın önde gelen küresel yatırım kuruluşlarından 300'ü aşkın yatırımcıyla görüştü.

New York'taki toplantılarda, Makroekonomik İstikrar ve Reform Programı'ndaki son gelişmeler, dezenflasyon süreci ve orta vadeli beklentiler yatırımcılarla kapsamlı şekilde paylaşıldı. Yatırımcılarla geniş kapsamlı soru-cevap oturumları da gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı, yatırımcı turuna Londra'da devam etti. Şimşek, Londra ve New York programları kapsamında yaklaşık 88 trilyon dolar büyüklüğünde varlığı yöneten, dünyanın önde gelen kurumsal yatırım kuruluşlarından 800'den fazla isimle görüştü.

Bahedilen görüşmelerde yabancı yatırımcının Türkiye'ye yatırım konusunda ilgisi olduğu aktarıldı.