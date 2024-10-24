Mehmet Şimşek'ten "asgari ücret" değerlendirmesi

Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) düzenlediği toplantıda Türkiye ekonomisine dair değerlendirmelerde bulunan Şimşek, asgari ücretle ilgili bir soruya, "Asgari ücret sendikalar, işverenler ve hükümetin müzakereleriyle belirleniyor. Bu süreçte şu an bir rakam telaffuz etmek doğru olmaz. Ancak tüm tarafların rekabet gücünü koruma konusundaki hassasiyetlerine güveniyorum." yanıtını verdi.



Ekonomideki önceliklerinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirten Şimşek, mali disiplini yeniden tesis etmeyi ve cari açığı daraltarak sürdürülebilir bir dış denge sağlama hedeflerini vurguladı. Aynı zamanda yapısal reformların hayata geçirilmesinin de öncelikli hedefler arasında olduğunu belirtti.



Şimşek, Türkiye'nin rezervlerinin yeniden inşa edildiğine dikkat çekerek, bu başarının bir kısmının Türk lirasına olan güvenin artmasından kaynaklandığını belirtti.



Vergi tabanının genişletilmesi ve deprem dışı harcamaların sıkı kontrol altına alınması gibi adımların, cari açığın GSYH'ye oranının gelecek yıl yüzde 3 seviyesine düşürülmesini sağlayacağını ifade etti.



Enflasyonu düşürmek için Merkez Bankası'na destek vermeyi hedeflediklerini söyleyen Şimşek, reformlar için mali alan yaratılması gerektiğine de dikkat çekti. Dijitalleşme, yeşil enerji ve sanayide dönüşüm gibi reformların kaynak gerektirdiğini belirterek, dış ve iç şoklara karşı tamponlar oluşturmak istediklerini ekledi. Şimşek, gelecek yılın enflasyonla mücadelede önemli bir dönüm noktası olacağını ve mali politikanın bu süreçte daha güçlü devreye gireceğini belirtti.