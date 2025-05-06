Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: Düşüş sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TGRT Haber'in canlı yayınına katıldı.



Enflasyon rakamlarıyla ilgili olarak, düşüşün devam edeceğini öngördükleri değerlendirmesini yaptı. Şimşek, "Biz gerçekten bu sene enflasyonun Merkez Bankası'nın tahmin aralığında kalacağına bugün itibarıyla inanıyoruz." dedi.



Şimşek, son dönemde piyasalarda yaşanan hareketliliğin sadece iç gelişmeler nedeniyle yaşanmadığını söyledi. Dünyadaki gelişmelerin de olumsuz etkilerinin görüldüğünü dile getiren Şimşek, "Genel anlamda hava olumluya döndü." diye konuştu.



Şimşek, "Birçok ülkeden çıkışlar oldu birkaç ülkenin CDS'leri arttı.

Eğer bizim program bazılarının iddia ettiği gibi başarılı olmasaydı Türkiye iki tane büyük şoku çok sınırlı bir programdan bahsediyorum çok sınırlı bir etkiyle atlatabilir miydi?" ifadelerini kullandı.



Bütçe disiplinine önem verdiklerini ifade eden Bakan Şimşek, yeni harcama kesintilerine gideceklerini duyurdu.



Şimşek, "Harcama kontrolünde kafamızda zerre tereddüt yok. Şu anda harcama kesntileri üzerinde çalışıyoruz. Biz şimdi mevcut kaynakların daha üretken alanlara daha verimli alanlara nasıl aktarılacağını yeniden masaya yatırmış durumdayız." dedi.



Önümüzdeki aylarda ihracatçıların finansmana erişimini artıracaklarını bildiren Şimşek, finansman maliyetlerinin aşağı çekileceğini söyledi.

