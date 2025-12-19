Meksa Yatırım'ın sahibi değişti

Meksa Yatırım'ın patronu Mehmet Emin Sazak hisselerini devretti. Şirketin yeni sahipleri daha önceden de pay sahibi olan İbrahim Emre Çorak, Mert Yılmaz ve Serkan İsmailoğlu oldu. Küçük ortaklar arasında ise Arnt Güven Sazak, Ayşe Öztan, Tülin Sazak, Rıza Kaan Ferhatoğlu yer aldı.

YÜZDE 32,88'LİK EŞİT PAY ALDILAR

İbrahim Emre Çorak, Mert Yılmaz ve Serkan İsmailoğlu, Mehmet Emin Sazak'ın yüzde 76,65'lik payını bölüştü ve önceden gelen ortaklıklarıyla birlikte her birine ayrı ayrı olmak üzere yüzde 32,88 oranında pay düştü.