Meksika faiz indirdi

Meksika Merkez Bankası (Banxico), beklentiler doğrultusunda 50 baz puanlık faiz oranı indirimi serisini uzattı ve bu boyutta daha fazla indirimin gelecekteki toplantılarda değerlendirilebileceği sinyalini verdi.



Banxico'nun beş üyeli yönetim kurulu, üst üste yedinci kez faiz oranı indirimi ve üst üste üçüncü kez 50 baz puanlık indirimle gecelik faiz oranını %9,00'dan %8,50'ye düşürmek için oybirliğiyle karar aldı.



Banka, enflasyonist ortamın faiz oranı indirimi döngüsünün "kısıtlayıcı bir duruş sürdürülmesine rağmen" devam etmesini beklediğini ve 50 baz puanlık daha fazla indirimin mümkün olduğunu bildirdi.



Banxico'ya göre belirsizlik ve ticaret gerginlikleri ekonomik büyüme için önemli aşağı yönlü riskler oluşturuyor. Enflasyon riskleri iyileşti ancak yukarı yönlü eğilimli kaldı, Trump yönetimi altındaki yeni ABD politikaları ise "terazinin her iki tarafında" enflasyonist baskılar anlamına gelebilir.



Meksika'nın ekonomik faaliyeti, 2024'ün dördüncü çeyreğinde %0,6'lık bir daralmanın ardından, bir önceki çeyreğe göre ilk çeyrekte %0,2 arttı.



Ekonomik gerilemeyle ilgili endişeler Merkez Bankasının son kararlarında etkili oldu. Enflasyon son aylarda Nisan ayında %3,93'e yükselmiş olsa da Banka hala enflasyonun 2026'nın üçüncü çeyreğinde %3 hedefine dönmesini bekliyor.