Meksika, Trump'a meydan okudu: ABD'de 400 bin kişi işinden olur

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın tüm ürünlere %25 gümrük vergisi getirme teklifini yürürlüğe sokması durumunda Meksika'nın karşılık vereceğini açıkladı.



Sheinbaum, bu kararın ABD'de 400 bin kişinin işini kaybetmesine ve ABD'de fiyatların yükselmesine sebep olacağını belirtti.



Dün basın toplantısında konuşan Sheinbaum, "ABD gümrük vergisi uygularsa, Meksika da gümrük vergisini artırır" diyerek ülkesinin, en büyük ticaret ortağının atacağı adımlara karşı hazırlık yaptığını açıkça belirtti.



Sheinbaum'la birlikte açıklama yapan Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard, karşılıklı gümrük vergisi savaşı yerine bölgesel iş birliği ve entegrasyon çağrısında bulundu.



"GÜMRÜK VERİLERİ İSTİHDAMI ETKİLER"



Ebrard, gümrük vergilerinin ABD'de istihdamı etkileyeceğini, ABD'nin ekonomisinin büyümesini etkileyeceğini ve Meksika'da üretim yapan ABD'li şirketlerin ödediği vergiyi fiilen iki katına çıkararak etkileneceğini belirtti.



Bakan Ebrard, ABD'de satılan kamyonetlerin yüzde 88'inin Meksika'da üretildiğini ve gümrük vergisi getirilmesi durumunda fiyatlarının kendi tahminlerine göre ortalama 3 bin dolar artacağını söyledi. Bu kamyonetler Trump'ın açık ara daha fazla destek aldığı kırsal kesimlerde kullanılıyor.



Açıklamanın ardından telefonla görüşen Sheinbaum ve Trump, Trump'ın gündeme getirdiği konuları konuştu.



Trump, başta fentanil olmak üzere uyuşturucuların ve göçmenlerin ABD'ye geçişi kontrol altına alınana kadar gümrük vergilerinin uygulanacağını açıkladı.