Melania Coin nedir? İşte Melania Coin hakkında bilgiler...

Donald Trump ve eşi Melania Trump, kendi adlarını taşıyan kripto para çıkardı. Son 24 saat içinde piyasa değeri yüzde 200 artış gösteren $MELANIA 1.87 milyar dolar piyasa değerine sahip. Melania’nın piyasaya sürülmesinin hemen ardından Trump’ın fiyatı yüzde 50’den fazla düşerek, 75 dolardan 30 dolara geriledi.



SAATLER İÇİNDE DEĞER KAZANDI



18 centten açılan token, saatler içinde 75 doları gördü. Toplam değeri 80 milyar doları aştı. Ancak Trump coin'in fiyatı bir anda 45 dolara kadar düştü. Bunun nedeni, Trump'ın eşi Melania'nın da kripto para piyasasına girmesi oldu.



Melania coin sert yükselirken, Trump coinden çıkış yaşandı. Hem Trump hem de eşi Melania'nın çıkardığı kripto paralar, piyasaya hareketlilik getirdi.



Amerikan basınına göre, kriptolar iki günde 90 milyar dolarlık getiri sağladı. Trump'ın coini dünyanın en büyük 15'inci kripto para varlığı olmayı başardı.

