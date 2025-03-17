Memur çalışma saatleri değişecek mi? Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor, haftada 20 saat

Memurlara, çocuk bakımı için yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor. Doğum ya da evlat edinme sonrası anne veya baba yarı zamanlı çalışabilecek.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMAK İSTEYENİN MAAŞI DA YARIYA DÜŞECEK



Eşler aynı anda bu uygulamadan faydalanamayacak. Bu hak, çocuk ilkokula başlayıncaya kadar sürebilecek. Yarı zamanlı çalışmak isteyen hak sahibinin maaş ödemesi de yarı yarıya düşecek.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA 8 YILDIR UYGULANMIYOR



Devlet Memurları Kanunu'na 2016'da eklenen yarı zamanlı çalışma hakkı, 8 yıldır uygulanmıyor.

Edinilen bilgiye göre; "Aile Yılı" kapsamında hükümet bu kararın uygulanabilmesi için bir yönetmelik üzerinde çalışıyor.

YARI ZAMANLI ÇALIŞAN ANNEYE SÜT İZNİ YOK



Taslağa göre, yarı zamanlı çalışmak isteyenler, başvuru için en az 1 ay önceden kuruma yazılı talep iletmek zorunda. Yarı zamanlı çalışan anneye ayrıca süt izni verilmeyecek.

ANNE YA DA BABA HAFTALIK 40 SAAT YERİNE 20 SAAT ÇALIŞABİLECEK



Haftalık çalışma süresi normalde 40 saatken yarı zamanlı çalışmak isteyen memurun 20 saati doldurması gerekecek.

Haftanın belirli günleri tam gün ve en fazla 3 gün olmak üzere çalışılabilecek. Diğer seçenek ise, haftanın 5 günü en az 3 saat olacak şekilde çalışılması.

ÇALIŞMAYA SON HALİNİ BAKANLIK VERECEK

Yetkili amir, ocak ve temmuz aylarında çalışma saatlerinde değişiklik yapabilecek. Evlat edinenler için de aynı şartlar geçerli olacak. Her bir çocuk için ayrı ayrı bu hak kullanılabilecek.



Yönetmelik taslağı görüşe açıldı. Çalışmaya son halini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verecek.

