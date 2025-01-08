Memur maaşlarına refah payı eklenecek mi?

Memurlar, yüzde 11,54'lük enflasyon artışını yeterli bulmadı, refah payı ve zam talep etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen, kamu çalışanlarının taleplerini dile getirdi.



BAKAN IŞIKHAN'A REFAH PAYI TALEBİ



Enflasyon zammını yeterli bulmayan memurlar, refah payı talep etti.



Türkiye Kamu-Sen, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yaptı. Memur-Sen heyeti de refah payı talebini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a iletti.



Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci, "Türkiye Kamu-Sen olarak memur ve emekli maaşlarının yeniden değerleme oranına güncellenmesini, üzerine refah payı eklenerek gerçek anlamda bir zamma kavuşturulmasını talep ediyoruz. Memurların gelir vergisi dilimi yüzde 15'te sabitlensin istiyoruz." dedi.



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise refah payı talebini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat ışıkhan'a iletti.



Yalçın, beklentilerinin 2025 yılının ilk altı ayı için yüzde 15 artı yüzde 10 refah payı olduğunu söyledi.



Yalçın, "Kamu görevlilerimizin kayıplarının telafisi için refah payı iyileştirmesi istiyoruz" dedi.



Konya'da konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da vergi sistemine yönelik eleştirilerini yineledi.



Arslan, "Çok kazanandan az, az kazanandan çok vergi alan bir adaletsiz vergi sistemiyle karşı karşıayayız. Türkiye, hakkaniyetli adil bir vergi sistemini acilen inşa etmek zorunda" ifadelerini kullandı.



REFAH PAYI NEDİR?



Refah payı, işverenin çalışanlarına sunduğu, genellikle ekonomik koşullara bağlı olarak yapılan, maaşlarının üstüne eklenen ek bir ödemedir.



Bu ödeme, işçilerin temel maaşlarına ilaveten yapılır ve işçinin yaşam standartlarını iyileştirmek amacı taşır.



Refah payı, işveren tarafından verilen ek bir ödeme olduğu için, yasal bir zorunluluk değildir, ancak bazı sektörlerde, özellikle toplu iş sözleşmeleri veya iş sözleşmeleriyle çalışanlara sağlanabilir.