Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın: "Hakeme zerre miktar güvenimiz yoktur"

Memur ve memur emeklilerine yönelik 8'inci Dönem Toplu Sözleşmesinde Kamu İşveren Heyetinin 2026 yılı için yüzde 11+7, 2027 yılı için yüzde 4+4 olarak verdiği zam teklifi sendikalar tarafından reddedildi, hizmet kollarında ise anlaşmaya varılarak sözleşme imzalandı.

Genele ilişkin mali sosyal haklarda 58 madde hizmet kollarına ilişkin de 311 maddede anlaşma sağlandı.

Hükümet zam oranını 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7, 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında teklif etti. Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

Memur-Sen sürecin son günlerine yaklaşılırken hükümetle uzlaşmazlık tutanağını imzaladı. Yasa gereği uzlaşma için tanınan sürenin dolmasıyla birlikte Memur-Sen'in zam teklifini Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na götürmesi gerekiyor.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, uzlaşmaya varılamamasına ilişkin, "Tavsiyemiz hakeme bizim değil, hükümet tarafının gitmesidir ama burada bu konuyu yetkili kurullarımızla sonuna kadar tartışacağız çünkü bir sıkışmışlık, bir darboğazın içerisine bırakıp ve zorunlu olarak tahkime yönlendiren bu süreç, çıkmaz sokaktır" dedi.



"İNİSİYATİF HÜKÜMETTEDİR"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Genel Merkez'de basın toplantısı düzenledi.

Yalçın açıklamasında, "Genele ilişkin görüşmelerde her ne kadar oransal zam, taban aylığa zam, refah payı, kira yardımı, bayram ikramiyesi, eş ve çocuk yardımı gibi temel konularda uzlaşma sağlanamadıysa da; mücadelemiz sonucu mühendislerden akademisyenlere, şube müdürlerinden şef ve amirlere, avukatlardan uzmanlara, ek ödemelerden tazminatlara kadar birçok konu yanında bir yenilik olarak yardımcı hizmetler ve genel idari hizmetlere ilişkin uzlaşılan maddeleri Sayın Bakan ile imzaladığımız toplantı tutanağına kaydettik" dedi.



"YAPILABİLECEK BİR ŞEY VARSA, İNİSİYATİF HÜKÜMETTEDİR"



Yalçın, hakem heyetine hükümetin gitmesinden yana olduklarını belirterek, "Artık 4688 sayılı yasayla buraya kadar. Bu yasa miadını doldurmuş, çözümün odağı olmaktan çıkmış, sorun üreten bir hale gelmiştir. 8 toplu sözleşmenin dördünde uzlaşabildik, dördünde uzlaşamadık. Bu sorunlu yasa bir an önce değişmek zorundadır. Önümüzde hakem süreci var. Hakeme ne bizim ne de kamu görevlilerinin zerre miktar güveni, inancı yoktur. Geçmişte hakemlik edenlerin hakkaniyetten uzak tutumları, adil olmayan kararları, olmayan iradeleri, hakemi Kamu Görevlileri Hakem Kurulu olmaktan çıkarıp, Kamu İşveren Hakemi haline getirmiştir.

Bizim için atılacak yeni bir adım kalmadı, yedi milyona yakın memur ve emekli için yapılabilecek bir şey varsa, inisiyatif hükümettedir. Hala üç gün var. Memurun beklentileri karşılansın, umutsuzluk umuda dönüşsün. Ortaya çıkan duruma ne rızamız ne de tahammülümüz var. Mücadelemiz de itirazımız da devam edecek. Gelinen noktada başka bir çare var mı onu tartışacağız. Yetkili kurullarımızda bu konuyu tartışacağız. Tavsiyemiz hakeme bizim değil, hükümet tarafının gitmesidir ama burada bu konuyu yetkili kurullarımızla sonuna kadar tartışacağız çünkü bir sıkışmışlık, bir darboğazın içerisine bırakıp ve zorunlu olarak tahkime yönlendiren bu süreç, çıkmaz sokaktır" diye konuştu.