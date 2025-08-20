Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın: "Hakeme zerre miktarda inancımız yoktur"

Milyonlarca memur ve memur emeklisi 8 Dönem Toplu Sözleşme toplu sözleşme görüşmelerinde istediği zam oranını alamadı.

Genele ilişkin mali sosyal haklarda 58 madde hizmet kollarına ilişkin de 311 maddede anlaşma sağlandı.

Hükümet zam oranını 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7, 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında teklif etti. Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

Memur-Sen sürecin son günlerine yaklaşılırken hükümetle uzlaşmazlık tutanağını imzaladı. Yasa gereği uzlaşma için tanınan sürenin dolmasıyla birlikte Memur-Sen'in zam teklifini Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na götürmesi gerekiyor.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, zam teklifini Hakem Heyeti'ne götürme kararından vazgeçtiklerini açıkladı.



"İNİSİYATİF HÜKÜMETTEDİR"

Ali Yalçın yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yetkili konfederasyon olarak yürüttüğümüz 8. Dönem Toplu Sözleşmesi süreci kamu işvereninin uzlaşıdan uzak tutumu nedeniyle ne yazık ki uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Memur-Sen olarak tekliflerimizi sunduğumuz 24 Temmuz'dan bu yana kamu görevlilerinin birikmiş sorunlarını çözmek, adaleti ve hakkaniyeti sağlamanın, çarpık ücret skalasını düzeltmenin kısacası anlaşıp, uzlaşmanın sağlanması gereken yerin toplu sözleşme masası olduğunu ısrarla ifade ettik.



Önümüzde hakem süreci var. Hakeme ne bizim ne de kamu görevlilerinin zerre miktarda inancı ve güvenci yoktur. Çünkü geçmişte hakemlik edenlerin hakkaniyetten uzak tutumları, adil olmayan kararları, olmayan iradeleri, hakemleri Kamu Görevlileri Hakem Kurulu olmaktan çıkarıp, kamu işvereni hakemi haline getirdi.

Sonuç alabilmek için elimizden geleni yaptık. İnisiyatif hükümettedir, bizim için atılacak adım kalmadı. Daha üç günümüz var, mücadele devam edecek" dedi.