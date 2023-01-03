Memur-Sen Genel Başkanı'ndan ek zam talebi

İlişkili Haberler Memur ve emeklinin 2023 zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler refah payında 2022 enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın son enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklilerin 6 aylık aylık enflasyon farkı belli oldu.



Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,47 zam almaya hak kazandı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜİK aralık ayı enflasyon oranını yüzde 1,18, yıllık enflasyon oranını ise yüzde 64,27 olarak açıkladığını anımsattı.

Memur-Sen Genel Başkanı, kamu görevlilerine ek zam talebinde bulundu.

Yalçın, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Enflasyon farkı yüzde 7,84 ve kamu görevlileri/emeklilerinin maaş ücretlerine yüzde 8 toplu sözleşme artışıyla beraber yansıyacak oran, yüzde 16,47 olarak belli oldu" ifadelerini kullandı.

"İLAVE EK ZAM KAMU GÖREVLİLERİMİZİ RAHATLATACAK"

Ayrıca, 2022'de küresel ekonomik krizin yansımasıyla oluşan enflasyonist durumdan kamu görevlilerini korumak için maaş ve ücretlere toplam yüzde 87 artış yapıldığını, gelir vergisi muafiyeti, sözleşmeliye kadro ve ek gösterge düzenlemesi gibi çalışma hayatına yönelik birçok önemli adımın atıldığını hatırlattı.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, şunları kaydetti:



"Haklı beklentilere cevap verecek şekilde asgari ücrete yapılan artış, sabit gelirlinin korunması yönünde gösterilen iradenin önemli bir yansımasıdır. Asgari ücrete oran/tutar bazında yapılan tarihi artışı gerekçe kılan piyasa gerçekleri, kamu görevlilerimiz için de geçerlidir. 2023 yılının ilk müjdesi, 2022 yılındaki kararlı iradeyi devam ettirir nitelikte kamu görevlilerimize verilecek 'ek zam' olmalıdır. Devletimizin gücü ve paydaşlığıyla, yüzde 16,47 artışa ilave yapılacak 'ek zam', kamu görevlilerimizi/emeklilerimizi rahatlatacak, unutulmayacaktır."