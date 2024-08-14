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Memur-Sen'den, Bakan Şimşek'e ziyaret

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti. Yalçın, toplu sözleşme kazanımlarında tasarruf tedbirlerinin uygulanmaması gerektiğini söyledi.

Memur-Sen'den, Bakan Şimşek'e ziyaret

Tasarruf tedbirleri kapsamında toplu sözleşme ile imza altına alınan kamuda servis uygulamasının kaldırıldığını belirten -Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bu uygulamanın askıya alınması, devletimize mali imkan sağlamamakla birlikte aynı zamanda sosyal maliyeti de artıracaktır." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret eden Yalçın'ın gündeminde koruyucu giyim yardımı da vardı.

Ali Yalçın, "12 yıldır sorunsuz uygulanan koruyucu giyim kazanımı; toplu sözleşme hakkına, özerkliğine ve kararlarına aykırı olacak şekilde engellenmemelidir." ifadesini kullandı.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 1. dereceye gelen memurlar için 3600 ek gösterge düzenlemesinin de bir an önce hayata geçirilmesini talep etti.

ŞİMŞEK: BEKLENTİLERİN KARŞILANMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Bakan Mehmet Şimşek ise; Memur-Sen tarafından dile getirilen talepleri önemsediklerini söyleyerek beklentilerin karşılanması için çalışmaların hız kesmeden süreceğini belirtti.

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