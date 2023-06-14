Memur-Sen'den zam açıklaması

Memur-Sen'den yapılan açıklamada, en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, 6. Dönem Toplu Sözleşme gereği yüzde 6 artış ve enflasyon farkının da maaş ve ücretlere eklenmesi gerektiği ifadelerine yer verildi.



Konfederasyondan, memur maaşlarına yapılması beklenen düzenlemeyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, yeni yasama yılına başlayan TBMM'nin, ilk olarak memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi geçirmesi gerektiği belirtildi.



"Meclis'teki ilk düzenleme memura verilen söz olmalıdır." ifadesinin yer aldığı açıklamada, seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Bakanımıza yasal tarih olan temmuz ayına kadar bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdik." ifadesi hatırlatıldı.