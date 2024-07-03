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Memur-Sen'den zam tepkisi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlisi emeklilerine yapılmayan seyyanen artışın, görevli ile emekli aylıkları arasındaki uçurumu büyüttüğünü, gelir kayıplarının artarak devam ettiğini belirtti.

Memur-Sen'den zam tepkisi
Memur ve emekli temmuz zammı belli oldu: 2024 memur, polis, öğretmen, hemşire, profesör ve avukat maaşları ne kadar oldu? (Kalem kalem zam oranları)

Memur ve emekli temmuz zammı belli oldu: 2024 memur, polis, öğretmen, hemşire, profesör ve avukat maaşları ne kadar oldu? (Kalem kalem zam oranları)

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-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yalçın, "Maaş ve ücret artışları, yüksek enflasyona yenildi ve 6 aylık dönemin son 3 ayı kamu görevlileri cebinden, birikiminden ve kazancından harcayarak ayakta kalmak için mücadele etti." dedi.

"EMEKLİLERE YAPILMAYAN SEYYANEN ZAM UÇURUMU BÜYÜTTÜ"

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, kamu emeklilerine yapılmayan seyyanen artışın, görev ile emekli aylıkları arasındaki uçurumu büyüttüğünü ifade etti.

Ali Yalçın, 2024 Temmuz maaş/ücret artışlarına ilave olarak acilen ve sosyal maliyet üretilmesine fırsat verilmeden çözülmesi gereken konular olduğunun da altını çizdi.

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