Memur-Sen'den zam tepkisi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Yalçın, "Maaş ve ücret artışları, yüksek enflasyona yenildi ve 6 aylık dönemin son 3 ayı kamu görevlileri cebinden, birikiminden ve kazancından harcayarak ayakta kalmak için mücadele etti." dedi.



"EMEKLİLERE YAPILMAYAN SEYYANEN ZAM UÇURUMU BÜYÜTTÜ"

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, kamu emeklilerine yapılmayan seyyanen artışın, görev ile emekli aylıkları arasındaki uçurumu büyüttüğünü ifade etti.

Ali Yalçın, 2024 Temmuz maaş/ücret artışlarına ilave olarak acilen ve sosyal maliyet üretilmesine fırsat verilmeden çözülmesi gereken konular olduğunun da altını çizdi.