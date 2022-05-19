Memur-Sen'in ek gösterge talebi ne?

Kamu çalışanları ile memur emeklilerinin yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin süreç devam ediyor.



Bu ayın sonunda tamamlanarak TBMM'ye sunulması beklenen düzenlemeye dair Memur-Sen'in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunduğu talepler de netleşti.



Konfederasyon ilk olarak ek göstergesi olmayanlara gösterge verilmesini ve mevcut tazminat yansıtma oranları arasındaki adaletsizliğin giderilmesini istedi.



Memur-Sen, tüm çalışanların gösterge artışından faydalanabilmesi için tazminat yansıtma oranlarında yeni ek gösterge kademeleri belirledi.



Konfederasyon, mevcut 2200-3600 ile 3600-4800 ek göstergeler arasında oluşturulacak bu kademelerle, ek göstergelere ilişkin düzenlemenin adil şekilde sonuçlanmasını talep ediyor.



"HER KADEMEDEKİ MEMURUN FAYDALANMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPTIK"



Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, 6. Dönem Toplu Sözleşmesiyle 3600 ek gösterge başta olmak üzere diğer ek göstergelerin düzenlenmesi yönünde mutabakat sağlandığını anımsattı.



Bu kapsamda polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesinin yanında diğer meslek gruplarının ek göstergelerinin de düzenleneceğini belirten Tonbul, şu bilgileri verdi:



"Memur-Sen olarak her kademedeki memurun ek gösterge düzenlemesinden bir şekilde faydalanması yönünde çalışma yaptık.

Öncelikle ek göstergesi olmayan kamu görevlilerine ek gösterge verilmesini istediğimiz gibi mevcut durumdaki 2200 ile 3600 ek gösterge kademesinin yeniden düzenlenerek 2200 ila 3000 ve 3000 ila 3600 arasında iki kademe eklenmesini talep ettik ve bu kademlere bağlı olarak yeni tazminat yansıtma oranları oluşturduk.

Yine mevcut durumdaki 3600 ile 4800 kademesinin de yeniden düzenlenerek; 3600 ila 4200 (4200 hariç), 4200 ila 4400 (4400 hariç) ve 4400 ile 4800 (4800 hariç) olmak üzere üç ara kademe eklenmesini talep ettik.

Tekliflerimizi, mali yönden bozuk olan hiyerarşik yapının düzeltilmesi yönünde oluşturarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunduk.

Sosyal maliyeti azaltacak, memnuniyeti ve iş barışını artıracak bu çalışmamızın dikkate alınmasını istiyoruz. Bunların yanında, ek göstergesi 4800 ve üzerinde olanlara yönelik kamu işverenin getireceği tekliflere de açığız."



EK GÖSTERGE NEDİR?



Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.



Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.