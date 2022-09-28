Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? (2023 en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olur?)

Memur ve emekli maaşı zammıyla ilgili tahminler son günlerin en merak edilen konuları arasında yer alıyor. Memurlara 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmede belirlenen artış oranı doğrultusunda zam yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son açıklamada, memur ve emekli maaşlarına yılbaşında itibaren ciddi bir artış yapılacağını dile getirdi. Peki, memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak?



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ZAM AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleşen son Kabine Toplantısı sonrasında memur ve emekli maaşı zamlarına yönelik açıklamalarıyla dikkat çekti.



Erdoğan açıklamasında şunları söyledi;



"Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız."

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Memur ve emekli maaşı zamları, 2023 Ocak ayı itibariyle vatandaşlara duyurulacak.



EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLUR?



2022 yılı ilk 6 aylık enflasyon farkına göre memura 41,69 ve emekliye yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. Gerçekleşecek olan enflasyonun yüzde 15 oranında gerçekleşmesi halinde memurların en az yüzde 15'lik zam alacağı tahmin ediliyor.



Yüzde 15 oranındaki enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşının 6 bin 078 TL'den 6 bin 990 TL'ye yükselmesi bekleniyor. En düşük memur maaşının ise 9.105 TL'den 10 bin 470 TL'ye yükselmesi bekleniyor.