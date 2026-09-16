Memur ve emekli maaşlarına ek zam yolda mı? Masadaki yüzde 14,88 ve 10,64 ayrıntısı

Orta Vadeli Programda 2026 yılı sonunda yüzde 28,4 olması beklenen enflasyonun 2027’de yüzde 21’e, 2028’de yüzde 13,5’e ve 2029’da yüzde 9’a gerilemesi hedefleniyor.

Milyonlarca memur ve emekli de bu oranlara göre maaş zam larını hesaplıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün katıldığı bir TV programında "Şimşek maaş artışlarına ilişkin olarak "Biz her zaman kamu çalışanlarının, emeklilerin maaşlarına en az enflasyon kadar zam verdik, vermeye devam edeceğiz." dedi.

MAAŞLARA NE KADAR ZAM GELMİŞTİ?

Yılın ilk 6 aylık verilerine göre memurlara yüzde 13,52, emekli lere yüzde 17,76 oranında zam yapılmıştı.

2026 HEDEFİ YÜZDE 28,4

2026 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 28,4 oldu. Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verilerine göre emekliler yüzde 3,66 zammı şimdiden hak etmiş oldu. Güncel enflasyon oranı ise yüzde 31,5 seviyesinde bulunuyor.

YENİ MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Maaşların enflasyona karşı erimemesi için memurlara yüzde 14,88, SSK, BAĞ-KUR ve tarım emeklilerine yüzde 10,64 oranında daha zam yapılması gerekiyor.