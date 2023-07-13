Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda, memur maaşı ve emekli aylıklarının artırılmasını içeren, '6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri geç saatlere kadar devam etti.

Teklifin ilk 4 maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre; en düşük memur maaşının 22 bin 17 TL'ye çıkarılması ve emekli aylıklarına yüzde 25 oranında zam yapılmasını düzenleyen maddeler kabul edildi.



Teklifin görüşmeleri 5'inci Madde üzerinden devam ediyor.

