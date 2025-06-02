Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Önemli veri yarın açıklanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca memur ve emekli maaş zammını doğrudan etkileyen Mayıs ayı enflasyon verilerini yarın açıklayacak.



Beklentilere göre Mayıs ayında enflasyonun yüzde 2 seviyelerinde gelmesi bekleniyor.



Emekli maaşlarının zam oranı, Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat’ta yüzde 2,27, Mart’ta yüzde 2,46, Nisan’da ise yüzde 3 artış göstermişti. Mayıs ayında da yüzde 2 oranında enflasyon verisi açıklanırsa 5 aylık zam oranı SGK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15.62 olacak.



Zam oranının kesinleşmesi için Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin de açıklanması bekleniyor. Son verilerle birlikte temmuz ayında maaşlara yansıtılacak toplam zam oranı netleşecek.



MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI



Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek. Memur ve memur emeklilerine Mayıs'ta enflasyon yüzde 2 açıklanırsa yüzde 14.53 oranında zammı hak etmiş oluyorlar.



(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)