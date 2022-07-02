Memur ve emekli zammı belli oluyor (Enflasyon farkı ne kadar olacak?)

Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri de 4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı.



Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini 4 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 35,64 artış oldu.

Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 7,5'lik zam oranı aşıldı.

Devlet memurları, haziran ayı TÜFE oranı kapsamında enflasyon farkı alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

ZAMMI BELİRLEYECEK

Toplu sözleşme gereği, enflasyon farkı 6 aylık dönemler halinde hesaplanıyor.

Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile ilk 6 aylık enflasyon farkı, çalışanların maaş artışlarında belirleyici olacak.



ENFLASYON TAHMİNİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında yıllık enflasyonun yüzde 77,75'e çıkmasını bekliyor.