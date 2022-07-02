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Memur ve emekli zammı belli oluyor (Enflasyon farkı ne kadar olacak?)

TÜİK pazartesi günü haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Açıklanacak rakamla memur ve emeklilerin yılı ikinci yarısı için alacağı enflasyon farkı da netlik kazanacak.

Haberler - NTV Haber 02.07.2022 - 15:16 | Son Güncelleme : 02.07.2022 - 15:18

Memur ve emekli zammı belli oluyor (Enflasyon farkı ne kadar olacak?)

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Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri de 4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini 4 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 35,64 artış oldu.

Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 7,5'lik zam oranı aşıldı.

Devlet memurları, haziran ayı TÜFE oranı kapsamında enflasyon farkı alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

ZAMMI BELİRLEYECEK

Toplu sözleşme gereği, enflasyon farkı 6 aylık dönemler halinde hesaplanıyor. 

Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile ilk 6 aylık enflasyon farkı, çalışanların maaş artışlarında belirleyici olacak.

ENFLASYON TAHMİNİ

AA Finans Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında yıllık enflasyonun yüzde 77,75'e çıkmasını bekliyor.

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