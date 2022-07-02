Memur ve emekli zammı belli oluyor (Enflasyon farkı ne kadar olacak?)

Haberler - NTV Haber 02.07.2022 - 15:16 | Son Güncelleme : 02.07.2022 - 15:18
Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri de 4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini 4 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 35,64 artış oldu.
Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 7,5'lik zam oranı aşıldı.
Devlet memurları, haziran ayı TÜFE oranı kapsamında enflasyon farkı alacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.
ZAMMI BELİRLEYECEK
Toplu sözleşme gereği, enflasyon farkı 6 aylık dönemler halinde hesaplanıyor.
Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile ilk 6 aylık enflasyon farkı, çalışanların maaş artışlarında belirleyici olacak.
ENFLASYON TAHMİNİ
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında yıllık enflasyonun yüzde 77,75'e çıkmasını bekliyor.