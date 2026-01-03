Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Prof. Dr. Cem Kılıç NTV yayınında değerlendirdi

Emekli ve memurlar yeni yıl zammı için gün sayıyor. Zam oranı pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon verisiyle belli olacak.

NTV canlı yayınına katılan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "Memur-emekli zam senaryoları, En düşük emekli maaşında bir düzenleme olacak mı?" sorularını yanıtladı.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayına ait enflasyon rakamlarını 5 Ocak Pazartesi günü açıklayacağını hatırlatan Kılıç, “Memur ile emekli zammı netlik kazanacak. SGK ve BAĞKUR emeklileri son 6 aylık enflasyon kadar zam alırken memur ve memur emeklilerinin maaşlarına toplu sözleşme zammına ilave 6 aylık enflasyon farkı yansıtılacak. SSK ve BAĞKUR emeklileri yüzde 12 üzerinde, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18'i aşan bir artış alabilirler.” dedi.

Kılıç, son 6 aylık rakamlara bakıldığında SGK ve BAĞKUR emeklileri için yüzde 11,21, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 17,56 oranındaki zammın kesinleşmiş olduğunu söyledi.



Enflasyonla ilgili beklenti ve katılımcı anketlerine bakıldığında Aralık ayı enflasyonunun yüzde 1,8 olarak gerçekleşmesinin beklendiğini belirten Cem Kılıç, “Bu beklenti gerçekleşirse yıllık enflasyonda yüzde 31,15 seviyesinde olacak. Bu senaryoda SGK ve BAĞKUR emeklileri yüzde 12,41, memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise 18,83'e yükselecek.” diye konuştu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNDE ZAM HESAPLAMASI FARKLI

Memur ve memur emeklileri toplu iş sözleşmesi kapsamında 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 11'lik zam almıştı. Buna ek olarak bin liralık seyyanen zam ekleniyor. Böylece memurlar SGK ve BAĞKUR'a göre daha yüksek bir artış elde ediyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA DÜZENLEME OLACAK MI?

Kılıç, “Mevcut uygulamada 16 bin 881 lira ama yeni dönemde Meclis'ten bunun için yeni bir karar çıkması gerekiyor. Önceki dönemlerde refah payı, seyyanen zam gibi ya da farklı dengeleme metotları uygulanmıştı ama tahmin ediyorum bu sene sıkı para politikası nedeniyle bu sene bunlar uygulanmayacak. 18 bin 900 civarında taban aylık belirlenmiş olacak.” ifadelerini kullandı.

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLUR?

2026'da yeni açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte değişecek kalemlerden biri olan kıdem tazminatı tavanıyla ilgili de konuşan Kılıç, “Tazminatta taban asgari ücret belli oldu ama tavanda ne kadar olacak bunu yine açıklanacak olan memur maaş katsayısıyla belli olacak. Burada yine en yüksek dereceli memura verilen bir yıllık ikramiye tutarını geçemiyor kıdem tazminatı tavanı.” dedi.

EMEKLİLER ARASINDAKİ MAAŞ FARKI

Emeklilerden, "6 bin günü olan biri 9 bin günü olandan neden yüksek aylık alıyor?" gibi soruların sık geldiğini belirten Kılıç, bunun temel sebebinin kök aylık olduğunu söyledi. Kılıç, “Eğer sizin kazancınız yüksekse bu oranda daha yüksek prim kesilecek. Gününüz az olsa bile bu size daha yüksek emekli aylığı şeklinde geliyor.” diye konuştu.

Kılıç, 2026 yılı içinde bu sistemde bir düzenleme yapılabileceğini söyledi.