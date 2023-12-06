Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? (Prof. Dr. Cem Kılıç NTV'de değerlendirdi)

Cem Kılıç, memur ve emekliler için yeni yılda ne kadar zam beklediğine ilişkin olarak şöyle konuştu: "SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak artış, son ayı da aldığımızda yüzde 37-38'lere yaklaşır. Fakat refah payı olacak. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme ve enflasyon farkı veriliyor. 5 aylık memur zammı şu anda yüzde 45. önümüzdeki ayla birlikte memur ve memur emeklisi aylıkları yüzde 49,5-50 oranında artacaktır. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 40-45 aralığında olacağını düşünüyorum. Belki ikisi eşitlenebilir."

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 10-11 BİNE ÇIKARILIR"

En düşük emekli maaşına ilişkin öngörüsünü açıklayan Kılıç şunları söyledi: "Kök aylık 5 bin 350 lira ama taban aylık 7 bin 500 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücrete eşitlenmesini zannetmiyorum. Ocak ayında bir zam yapılacak. Yüzde 50 desek 7 bin 500 lira altındakiler için ne olacak? 7 bin 500 altını koruma için taban aylık uygulamasının gözden geçirileceğini 10 yada 11 bin liraya çıkarılacağını düşünüyorum. Bunun asgari ücretle eşitleneceğini düşünmüyorum."

En düşük emekli maaşı nisan ayında 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı.