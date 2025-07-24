Memur ve emeklileri ilgilendiriyor... Memur-Sen zam teklifini açıkladı

Yaklaşık 4 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 2026-2027 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesine ilşkin olarak Memur-Sen teklifini açıkladı.

Toplu sözleşme şartları 1 Ağustos - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında görüşülecek.



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, emeklilere de seyyanen zam yapılmasını istedi.

2660 TL olan eş yardımının 11 bin 700 liraya çıkarılmasını teklif edildi.

0-6 yaş çocuk için 585 lira olarak ödenen çocuk yardımının 3 ve üzeri çocuğu olanlara her çocuk için 8 bin 775 lira ödeme yapılması istendi.



Ücretli doğum izninin 60 haftaya çıkarılması, aile bütünlüğü için sözleşmeli personele yer değişikliği hakkının verilmesi talep edildi.

MEMURLARA İKRAMİYE TALEBİ



Memurlara Ramazan ve Kurban Bayramları'nda 23 bin 400 lira ikramiye verilmesi istendi.



Memurlara ilave derece verilmesi ve toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması, birçok ünvandaki özel hizmet tazminatı, ilave ödemeleri gibi mali haklarının iyileştirilmesi, yiyecek yardımı, sınırları belli olan cezalara af getirilmesi, gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi istendi.



Kira yardımı vaadinin verilmesi, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılıp genel idari hizmetlere geçirilmesi ve ek ödemelerin artırılması talep edildi.

ZAM TEKLİFLERİ



2026 yılı için 10 bin lira taban aylığa zam yapılması, yüzde 10 refah payı verilmesi, ilk 6 ay için yüzde 25 oransal zam verilmesini istendi. İkinci 6 ay için yüzde 20 oransal zam istendi.



2027 yılı için 7500 taban aylığa zam yapılması ve ilk 6 ay için 20, ikinci 6 ay için yüzde 15 zam istenirken enflasyon zammının 2 puan artırımlı artırılmasını talep edildi.



2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 46 oranında zam teklif edilmiş oldu.

En düşük bekar memur aylığı 47 bin 500 liradan şartların kabul edilmesi halinde 74 bin 930 liraya çıkması bekleniyor.