Memur ve emeklilerin 4 aylık zam farkı ne olacak?

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurlu maaşlarına gelecek olan zamma odaklandı. Yarın Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak ve toplamda dört enflasyon verisi açıklanmış olacak. Geriye kalan Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların ne kadar zam alacağı netleşmiş olacak.



BEKLENTİLER NE DURUMDA?



Nisan ayına ilişkin aylık enflasyon beklentisi yüzde 3 seviyesinde bulunuyor.



MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALIR?



Memur ve memur emeklileri Nisan ayında enflasyon yüzde 3 oranında gerçekleşirse alacakları 4 aylık zam oranı yüzde 12.29 olacak.



BEKLENTİLERE GÖRE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?



SSK ve Bağ-Kur emeklisi de TÜFE verisinin aylık yüzde 3 oranında gelmesi halinde alacakları zam oranı yüzde 13.36 olacak.



Bu oranlar sadece Ocak, Şubat, Mart ve tahmini olan Nisan ayı enflasyon verilerine göre hesaplandı.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞİR Mİ?



Yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon verileri tamamlandıktan sonra en düşük emekli maaşına zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin görüşmeler Meclis'e gelirse ve Meclis'ten geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalayıp Resmi Gazete'de yayımlanırsa en düşük emekli maaşı da 14 bin 496 liradan daha yüksek bir rakama çıkabilir.