Memur ve emeklilerin beşinci zam verisi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca memur ve emekli maaş zammını doğrudan etkileyen Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı.



TÜİK’in verilerine göre, Mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 1.53, yıllık yüzde 35.41 olarak gerçekleşti. Böylece, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını belirleyen beş aylık enflasyon verileri de netleşmiş oldu.

SGK VE BAĞ-KURLULAR NE KADAR ZAM ALACAK?



Emekli maaşlarının zam oranı, Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat’ta yüzde 2,27, Mart’ta yüzde 2,46, Nisan’da yüzde 3, Mayıs'ta yüzde 1.53 artış gösterdi. Bu verilere göre SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı kümülatif zam oranı şimdiden yüzde 15.09'a ulaştı.



Zam oranının kesinleşmesi için Haziran ayı enflasyon verilerinin de açıklanması bekleniyor. Son verilerle birlikte temmuz ayında maaşlara yansıtılacak toplam zam oranı netleşecek.



MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI



Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek. Memur ve memur emeklilerine beş aylık enflasyon verisine göre 14zam yapılacak.



Enflasyon farkı ise yüzde 8.58 oldu.



Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı için Haziran ayları enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.



(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)