Memur ve emeklilerin gözü enflasyonda

Milyonlarca memur ve emekliler enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor.



TÜFE'de temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan 4 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 29,41 olarak gerçekleşti. Kasım ayı enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak. Kasım enflasyonunun belli olmasıyla memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık zam oranı netleşecek. 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla zam oranı belli olacak.



Yılın ikinci yarısındaki 4 aylık rakamlara göre memur ve emeklilerin zam hesabında son durum şöyle...



MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?



Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanacak.



Ekim sonu itibarıyla bu rakam yüzde 22'yi aşmış durumda. Net rakam kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.



Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.



SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?



SSK ve Bağ-Kur emeklileri için durum farklı. Bu kapsamdaki emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında dört aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 29,41'lik zam imkanı doğdu. Yılın kalan iki ayına ilişkin verilerin açıklanmasıyla zam oranı netleşecek.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYOR?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,68 artacağını tahmin etti.



ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon verilerini 4 Aralık Pazartesi saat 10.00'da açıklayacak.

